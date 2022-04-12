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21:20, 12 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Капремонт не помог. Дом в Орле не спасает жильцов от дождя.



- Орловчанка ремонтирует детские коляски - профессионально и быстро. Свое дело открыть помог социальный контракт.



- Сегодня - День космонавтики: что связывает Орловщину и внеземное пространство?



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