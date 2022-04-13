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6:37, 13 апреля 2022 года

Под Орлом предприятие по переработке рыбы фальсифицировало сроки выпуска продукции

Деятельность специалиста, оформившего документы с авансовой датой выработки, приостановлена Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.


Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, предприятие по переработке рыбы в Новодеревеньковском районе нарушило оформление сопроводительных документов на свою продукцию.

В частности, речь идёт о сертификации продукции с авансовой датой выработки. Так, уполномоченным лицом был оформлен электронный ветеринарный сопроводительный документ (эВСД) на рыбную продукцию в количестве 2300 кг с датой выработки на 24 дня позже даты оформления эВСД.

Кроме того, установлен факт перемещения 15 тонн сушено-вяленой рыбы в Московскую область за удивительно короткий период времени - 12 минут.

По результатам анализа хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии, регистрация учетной записи уполномоченного лица в системе «Меркурий» приостановлена.


Орловское Информбюро


 
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