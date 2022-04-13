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7:32, 13 апреля 2022 года В Орловской области в оплачиваемых общественных работах в этом году смогут принять участие 450 человек Оплачиваемые общественные работы - временная мера поддержки человека в трудной ситуации. В период такой занятости законодательством предусмотрена возможность получения безработными (плюсом к зарплате) пособия по безработице и материальной поддержки от центра занятости.





К настоящему времени работодатели области выделили в рамках оплачиваемых общественных 100 вакансий, 40 человек трудоустроились по данному направлению областной программы содействия занятости населения.



Безработных на оплачиваемые общественные работы принимают: орловский call-центр «Комфортел», филиалы Почты России, муниципальные Орловские «Автобаза» и «Зеленстрой», санаторий «Лесной», общества с ограниченной ответственностью «Орёл» и «Глазуновские сады», комбинат строительных материалов «Залегощь», должанский детский сад «Сказка», болховская центральная районная больница, администрации сельских поселений Новодеревеньковского и Должанского районов.



Оплачиваемые общественные работы - временная мера поддержки человека в трудной ситуации. В период такой занятости законодательством предусмотрена возможность получения безработными (плюсом к зарплате) пособия по безработице и материальной поддержки от центра занятости.



Более подробную информацию, план организации оплачиваемых общественных работ и контактные данные для трудоустройства можно посмотреть на интерактивном портале управления труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области в разделе «Гражданам».





Орловское Информбюро





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