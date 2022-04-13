В орловском сквере Героев-десантников появились новые урны и скамейки

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8:34, 13 апреля 2022 года
В орловском сквере Героев-десантников появились новые урны и скамейкиОбщественные пространства Орла преображают к весеннее-летнему сезону.
Как сообщили в администрации Орла, в сквере Героев-десантников установили по 15 новых скамеек и урн. Они изготовлены из
полимерпесчаной смеси. Такой материал считается устойчивым к воздействию внешней среды – он не ржавеет, не рассыхается, не впитывает влагу.
Кроме того, были покрашены декоративные арки-навесы над новыми скамейками.
Фото пресс-службы администрации города Орла
Орловское Информбюро