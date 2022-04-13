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8:34, 13 апреля 2022 года В орловском сквере Героев-десантников появились новые урны и скамейки Общественные пространства Орла преображают к весеннее-летнему сезону.





Как сообщили в администрации Орла, в сквере Героев-десантников установили по 15 новых скамеек и урн. Они изготовлены из

полимерпесчаной смеси. Такой материал считается устойчивым к воздействию внешней среды – он не ржавеет, не рассыхается, не впитывает влагу.



Кроме того, были покрашены декоративные арки-навесы над новыми скамейками.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Орловское Информбюро





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