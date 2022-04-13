Улицы Орла будут убирать новым пылесосом

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9:59, 13 апреля 2022 года
Улицы Орла будут убирать новым пылесосомПодметально-уборочная машина появилась на предприятии «Спецавтобаза».
Как сообщает горадминистрация, парк специальной уборочной техники предприятия «Спецавтобаза» пополнился новой вакуумной подметально-уборочной машиной – проще говоря, пылесосом.
Главный помощник в борьбе с грязью и пылью накануне доставили на территорию предприятия. Вакуумная подметально-уборочная машина – мценского производства. Контракт был заключен с ООО «КМ Авто» на сумму 14,3 млн рублей.
По информации директора «Спецавтобазы» Сергея Яковенко, новый пылесос выйдет на улицы города уже в следующем месяце.
Фото пресс-службы администрации г. Орла
Орловское Информбюро