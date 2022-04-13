В поселке Покровское едва не сгорели две квартиры

Пожар произошел около трех часов ночи.

В поселке Покровское произошел пожар в жилом двухквартирном доме. В одной квартире выгорел потолок и мебель. На месте работали сотрудники 30-й ПСЧ Покровского района. Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Орловские пожарно-спасательные подразделения за прошедшие сутки выезжали 17 раз, из них 9 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть из которых приходится на горение сухой травы, 8 выездов на помощь населению.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области