|
|Главная » Новости
10:52, 13 апреля 2022 года
У орловцев есть возможность принять участие в масштабном телевизионном марафоне-фестивале «С чего начинается Родина»Телемарафон организует холдинг ВГТРК. Принять участие могут вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли. Подробнее о песенном марафоне рассказал директор ГТРК «Орел» Николай Куревин.
ВГТРК дала старт телевизионному марафону
, который объединит все регионы нашей страны.
Как Орел примет марафон «С чего начинается Родина»?
- Орел примет этот марафон, как и положено, - гостеприимно. Главное, что любой человек в возрасте от 10 до 35 лет может принять участие. Вся информация о том, как подать заявку
, есть на нашем сайте
. И марафон этот действительно будет масштабным. ГТРК «Орел» будет заниматься отбором, нужно будет выбрать десять исполнителей. В жюри будут компетентные люди. Это фестиваль патриотической песни, он будет проходить в майские дни - это особый статус, особый взгляд, особая аура и атмосфера.
Это ведь не первый масштабный проект, в котором участвует ГТРК «Орел»?
- Да, у нас этот опыт есть. И мы были не просто участниками, наши программы показывали достаточно высокий уровень. Это телемарафон на платформе «Смотрим», который проходил 9 мая прошлого года, в День Победы. Еще один телемарафон проходил в День России - там были представлены работы, которые рассказывали о нашем крае, о важных исторических событиях, о людях. И наши материалы были представлены достойно, о чем говорили коллеги. И предстоящий марафон будет выходить на уже хорошо известной платформе «Смотрим». Гала-концет пройдет 12 июня на самых разных платформах ВГТРК. Чтобы принять в нем участие, нужно будет пройти не только региональный отборочный тур, но и федеральный, и только потом лучшие из лучших попадут в финал.
Что нужно сделать желающим принять участие?
- Нужно исполнить песню и прислать видео в любом формате. Если жюри выберет претендента, то потом мы уже поможем участнику в съемке клипа. Самое главное, чтобы песни были патриотической направленности. Десять финалистов будут участвовать в отборочном туре ЦФО. И всех участников мы обязательно покажем в эфире ГТРК «Орел».
Всеволод Трифонов