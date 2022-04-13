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11:17, 13 апреля 2022 года Мценский предприниматель показал свою коллекцию детских педальных машин Выставку и тест-драйв организовали в мценском Дворце культуры. Коллекцию оценил корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселёв.





Мценский предприниматель Олег Багров показал свою коллекцию детских педальных машин. Все экземпляры были выпущены ещё в советское время. Некоторым экземплярам скоро исполнится сто лет. Педальные автомобильчики можно было не просто созерцать, но и прокатиться на них. В тест-драйве приняли участие юные жители Мценска. У современных детей и сами машины, и управление ими вызвало неподдельный восторг. Кататься нельзя только на самых редких моделях. Одна из них - производства завода имени Сталина, 1937 года выпуска. На её реставрацию ушло почти два года. На всю страну таких осталось всего две. Эта выставка была организована по совету главы города Николая Кочетаева. Во время визита на завод предпринимателя он увидел в цехе один из реставрирующихся автомобилей. Николай Кочетаев, глава города Мценска: «Предложил Олегу Станиславовичу эту выставку его шикарной коллекции привести к нам на день города, чтобы это было одним из элементов праздника». Всего в коллекции больше сотни экземпляров. Олег Багров их собрал и отреставрировал за два с небольшим года. С нами предприниматель поделился и планами - прятать это наследие советского автопрома от мира и, конечно, от детей он не собирается. Олег Багров, предприниматель, коллекционер: «Мы сейчас локацию выбираем, для того чтобы сделать музей педальной техники, который будет вмещать не только историю создания советских педальных машин, но и, в том числе, чтобы это был своеобразный дом музеев, где будут предусмотрены площади, на которых другие коллекционеры также смогли бы выставлять свои коллекции». Предприниматель уверен, что такой музей порадует не только детишек, но и станет новой туристической изюминкой Орловщины.





Антон Киселёв





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