В Орле прошло Первенство России по всестилевому каратэ

За турниром следила корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.

В Орле прошло Первенство России по всестилевому каратэ. В течение четырех дней за медали боролись более 1200 участников. По итогам тура в копилке орловских спортсменов – 4 медали.

Юрий Семенихин, председатель правления Орловского отделения Федерации всестилевого каратэ России: «Учитывая, что по всей стране была пандемия, на Первенство мира в Суздаль, которое было перенесено из Турции, приехало небольшое количество человек и спортсмены сборной команды России. Сегодня на Первенстве России собрались сильнейшие составы максимальным количеством человек».

Доказать свою состоятельность призеры Первенства России смогут на предстоящем Первенстве мира, которое запланировано на ноябрь 2022 года в Узбекистане.