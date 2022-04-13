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11:59, 13 апреля 2022 года

Асфальт на Полесской планируют положить уже сегодня

Об этом сообщает администрация города Орла.


В Орле ведется ремонт дорог. На некоторых участках – ямочный. Минувшим днём ямочный ремонт литым асфальтом выполнили на ул. Лужковской, ул. Песковской, ул. Латышских стрелков – общая площадь «карт» составила порядка 80 кв.м. Обочина ул. Лужковской укреплена щебнем на площади 69 кв.м., сообщает администрация Орла. 
 
Минувшей ночью полность сняли асфальтовое покрытие на ул. Полесской (на участке от ул. Октябрьской до ул. Салтыкова-Щедрина). Как сообщил начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Юрий Писарев, при благоприятных погодных условиях этот участок отремонтируют уже сегодня.
 
Фото пресс-службы администрации города Орла



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