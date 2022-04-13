Максим Петров: Воскресная работа ярмарки выходного дня на Комсомольской площади в Орле отменена обоснованно

Сегодня во время брифинга руководитель регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров ответил на вопрос отмены воскресной работы ярмарки выходного дня на Комсомольской площади в Орле.
Максим Петров: «Мы много обсуждали этот вопрос. Начиная с прошлого года мы говорили, что ярмарок должно стать больше и они должны стать удобнее для граждан. По статистике, например, в июле 2021 года в райцентрах мы фиксировали неполную заполняемость ярмарок. Например, в Мценске была заполняемость порядка 40%, в Ливнах – порядка 60%, то есть мест было больше, чем желающих продавать.
Что касается воскресного проведения ярмарки на Комсомольской площади, есть статистика по количеству продавцов и покупателей, которые приходили по воскресеньям - не было заполняемости даже на 40%. Поэтому ярмарку на Комсомольской сократили до субботы. При этом на Приборостроительной фиксируется большой интерес и в субботу, и в воскресенье, поэтому она проводится два раза. И, на мой взгляд, администрация города эту ситуацию правильно отрабатывает».