Максим Петров: Воскресная работа ярмарки выходного дня на Комсомольской площади в Орле отменена обоснованно

Об этом заявил руководитель регионального департамента промышленности и торговли во время брифинга для орловских СМИ.

Сегодня во время брифинга руководитель регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров ответил на вопрос отмены воскресной работы ярмарки выходного дня на Комсомольской площади в Орле.