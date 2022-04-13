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12:48, 13 апреля 2022 года Андрей Клычков с рабочим визитом посетил Болховский район Глава региона посетил Кривцовский мемориал, Злынский конезавод и районный центр. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орел» Антона Киселева.





Накануне, 12 апреля, губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил Болховский район. В День космонавтики прошло памятное мероприятие на Кривцовском мемориальном комплексе. Там установлен памятный знак одному из основоположников мировой космонавтики Юрию Кондратюку, который погиб зимой 1942 года в боях за Кривцовские высоты. Имя Юрия Васильевича Кондратюка носит одна из малых планет солнечной системы, кратер на Луне, а памятник ему есть даже на мысе Канаверал. Долгое время дата и место гибели выдающегося учёного были неизвестны. Установить их удалось орловским поисковикам. Они, кстати, буквально через пару недель здесь вновь приступят к работам в рамках «Вахты памяти». Параллельно с этим начнут благоустраивать и сам мемориал. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В рамках соглашений, заключенных с Министерством обороны РФ, в этом году уже запланированы работы на сумму более 13 миллионов рублей. В апреле состоятся конкурсные процедуры. И продолжение будет в следующем году. Под реконструкцию попадают захоронения новые, и захоронения, которые уже были». А в самом Болхове небольшие, но важные строительные работы уже завершены. Речь идёт об одном из подвесных пешеходных мостов через реку Нугрь. Совсем недавно его официально ещё не существовало. Во время прошлого визита глава региона поручил это исправить и отремонтировать переправу. За работу взялись местные бизнесмены. Николай Чиняков, глава Болховского района: «Этот подвесной мост очень важен для города Болхова, потому что на левом берегу у нас находится и школа №2, и детский сад «Лучик». Ходят и жители, которые работают на Болховском заводе полупроводниковых приборов». Сами болховчане мостом довольны. Но теперь нужно решать остальные проблемы райцентра. Губернатору их обозначили жители. Один из вопросов – благоустройство центральной площади. Также во время визита в район Андрей Клычков посетил один из старейших в стране конезаводов - Злынский. В августе ему исполнится 150 лет. В усадьбе его основателя - статского советника Василия Николаевича Телегина - сейчас идёт ремонт фасада. Сам завод помимо разведения лошадей начал развивать и туризм. Но есть серьёзный сдерживающий фактор - дорога к усадьбе и конюшням давно не ремонтировалась. Александр Панин, генеральный директор Злынского конезавода: «ГАИ запретило по этой дороге возить детей. К нам туристов больше приезжает из Москвы и из Тулы, чем из Орла. Потому что вот такая дорога». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По дороге - отдельно обсудим. Потому что 21 километр - значительный объём финансирования. С учётом сегодняшней нестабильности на рынке». Также Злынский конезавод выказал готовность бесплатно проводить для детей занятия конным спортом. Готовы взять на себя даже расходы по перевозке ребят, нужен только сам транспорт. Глава региона пообещал рассмотреть этот вопрос со специалистами департамента образования.





Антон Киселёв





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