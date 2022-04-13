Главная » Новости



13:28, 13 апреля 2022 года В Орловской области – 107 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 58 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено: - 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией; - госпитализировано 58 человек; - после выздоровления выписано 393 человека; - скончались три человека. Всего с начала пандемии в регионе выявлено: - положительных тестов на COVID-19 – 110 059; - количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 865.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2