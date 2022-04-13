В Орловской области – 107 новых случаев коронавирусной инфекции

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13:28, 13 апреля 2022 года
В Орловской области – 107 новых случаев коронавирусной инфекцииГоспитализировано 58 человек.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 13 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено:
- 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;
- госпитализировано 58 человек;
- после выздоровления выписано 393 человека;
- скончались три человека.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено:
- положительных тестов на COVID-19 – 110 059;
- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 865.
Орловское Информбюро