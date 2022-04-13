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13:50, 13 апреля 2022 года Максим Петров: «Ни одно предприятие на территории Орловской области не заявило о приостановке деятельности» Сегодня руководитель регионального департамента промышленности и торговли ответил на вопросы орловских СМИ.





Сегодня руководитель регионального департамента промышленности и торговли провел брифинг для журналистов орловских СМИ. Один из вопросов касался работы орловских предприятий, владельцами которых являются иностранные граждане? Максим Петров: «Ситуация на орловских предприятиях, абсолютно на всех, с которыми мы взаимодействуем, – промышленность, торговля, общепит - одинаковая. Есть фактор нестабильности, который рождает необходимость в изменениях. В первую очередь это логистические цепочки, во вторую очередь это поставщики, в третью очередь это финансирование, в четвертую - это где-то даже новые рынки продаж. Соответственно со всеми этими проблемами мы работаем. Никакой разницы, с точки зрения владельцев, мы не делаем, и мы не видим никакой разницы в поведении. Ни одно из предприятий, которое у нас на территории области находится, не заявило ни о приостановке деятельности, ни о прекращении деятельности. Возникали различные слухи о том, что иностранные акционеры чуть ли не эвакуируются. Это именно беспочвенные, бессмысленные слухи. Нет ни сокращений, ни приостановки деятельности. Есть определенные изменения в объемах выпуска, но они сопряжены с логистикой. Мы на это реагируем, и все свое время посвящаем помощи в этой адаптации». Как отметил Петров, также нет фактов сокращений, снижения заработной платы. Максим Петров: «Никаких таких фактов мы не фиксируем. Нет каких-то новых уведомлений. Ряд предприятий присылали информацию о возможном переходе на неполную рабочую неделю. Это было четыре недели назад. Как комментируют владельцы этих предприятий, это сделано, скорее, из необходимости соблюдения закона. Если это вдруг станет актуальным, то предприятия нашли необходимым об этом уведомить. Более того, на ряде предприятий была проиндексирована зарплата на более чем 10%».





Орловское Информбюро





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