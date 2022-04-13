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14:15, 13 апреля 2022 года В Орле появится инжиниринговый центр Об этом рассказал руководитель регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров.





В Орле по инициативе Минпромторга РФ появится инжиниринговый центр.

Об этом в ходе онлайн-общения с журналистами рассказал руководитель регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров.

Такие центры будут созданы в нескольких регионах России. На Орловщине работа развернется на площадке ОГУ им. И. С. Тургенева. Инжиниринговый центр будет заниматься разработкой документации для промышленных производств.

Максим Петров: «Разработка такой документации – очень дорогостоящее дело. Планируя новую линейку, предприниматель не знает, будет ли востребовано изделие на рынке. Поэтому неохотно идет на риск. За счет государственной помощи риски будут максимально снижены».





Орловское Информбюро





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