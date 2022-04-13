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14:15, 13 апреля 2022 года

В Орле появится инжиниринговый центр

Об этом рассказал руководитель регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров.


В Орле по инициативе Минпромторга РФ появится инжиниринговый центр. 
 
Об этом в ходе онлайн-общения с журналистами рассказал руководитель регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров.
 
Такие центры будут созданы в нескольких регионах России. На Орловщине работа развернется на площадке ОГУ им. И. С. Тургенева. Инжиниринговый центр будет заниматься разработкой документации для промышленных производств.
 
Максим Петров: «Разработка такой документации – очень дорогостоящее дело. Планируя новую линейку, предприниматель не знает, будет ли востребовано изделие на рынке. Поэтому неохотно идет на риск. За счет государственной помощи риски будут максимально снижены».



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