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14:49, 13 апреля 2022 года В музыкальной школе им. Калинникова появился новый рояль Подарок приурочили к 145-летию школы.





В орловской музыкальной школе им. Калинникова появился новый рояль. Это подарок города и депутатского корпуса по случаю 145-летия учебного заведения. Как отметили в школе, инструмент станет не только двигателем учебного процесса, но и украшением всех праздников.



Ольга Голикова, заведующая отделением фортепиано детской музыкальной школы №1 им. Калинникова: «Сейчас большинство детей дома играет на цифровых инструментах, и для них будет счастьем прикоснуться к настоящему акустическому инструменту - новому, современному, в музыкальной школе хотя бы. Это одна из известнейших мировых марок роялей».

Последний раз новый рояль был приобретен для школы в 80-х годах прошлого века.



Александр Козлов, директор детской музыкальной школы №1 им. Калинникова: «Своими силами школа никогда бы не смогла приобрести такой дорогостоящий инструмент. Поэтому я хотел бы от себя лично, от всего коллектива школы, от родителей, от ребят поблагодарить мэра города Орла Парахина Юрия Николаевича, а также весь депутатский корпус во главе с Новиковым Василием Федоровичем. Огромное человеческое спасибо».

Инструмент с совершенной механикой, не подверженной деформации и перепадам температуры и влажности, хорошо держит строй и обладает богатейшими тембральными возможностями.



При скромных размерах рояль позволяет добиться большого звука, а для концертного зала школы, в котором он теперь стал центральной фигурой, это тоже очень важно.





Эва Стасюлевич





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