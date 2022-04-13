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15:31, 13 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Практику прямых эфиров с жителями взяли на вооружение главы районов области.



- Орловцы готовы поддержать российских военных. В Орле открылся центр сбора помощи.



- Музыкальной школе имени Калиникова подарили новый рояль. Инструмент позволит юным талантам совершенствовать свое мастерство.



- Андрей Клычков посетил Болховский район.



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