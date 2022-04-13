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15:05, 13 апреля 2022 года Максим Петров: Традиционный продуктовый «пасхальный набор» в Орловской области не подорожает в преддверии праздника Такое заявление руководитель регдепартамента промышленности и торговли сделал в ходе онлайн-брифинга с журналистами.





По словам руководителя регионального департамента промышленности и торговли Максима Петрова, продукты к Пасхе - яйца, муку, творог - можно будет купить по доступным ценам на ярмарках выходного дня.



Максим Петров: «В регионе широкое предложение по продаже куриного яйца. Его на ярмарках можно купить по цене от 45 рублей, хотя есть и более дорогие, элитные категории. С орловскими продавцами и производителями достигнута договоренность о сдерживании цен до Пасхи. Надеюсь, резкого скачка не произойдет и после праздника».





Орловское Информбюро





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