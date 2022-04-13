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15:33, 13 апреля 2022 года В Орле пройдет встреча предпринимателей из разных регионов страны Орловщина может стать средоточием новых производственных связей в ЦФО.





Орел примет производственников из Тульской и Рязанской областей, чтобы узнать об их предложениях и рассказать о собственных возможностях. Встреча пройдет в рамках межрегиональной кооперации на базе ОГУ им. Тургенева.



Об этом сегодня в ходе брифинга с региональными СМИ рассказал руководитель департамента промышленности и торговли Максим Петров.





Орловское Информбюро





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