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15:35, 13 апреля 2022 года

Максим Петров: Механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства становится больше

Об этом сегодня в ходе брифинга с региональными СМИ рассказал руководитель департамента промышленности и торговли Максим Петров.


Сегодня во время общения с журналистами руководитель департамента промышленности и торговли Максим Петров рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. По словам Петрова, таких механизмов становится все больше. Например, квоты в госзакупках. Минимальный годовой объем госзакупок у малого и среднего бизнеса должен составлять не менее 20% от общего объема контрактов.

Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Есть и зарплатные кредиты, которые ещё в пандемию у нас вводились. Эта мера поддержки никуда не делась. Есть и дополнительные выплаты на переобучение - это не кредитные деньги, это уже субсидии. Разрешение увеличения авансов по закупкам, в том числе и по строительным подрядам, до 90%».



Антон Киселёв


 
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