среда 13.04.2022 17:23:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:02, 13 апреля 2022 года

Подписано соглашение между правительством Орловской области и АО «Корпорация Туризм.РФ»

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, сегодня в Москве состоялось подписание соглашения между правительством Орловской области и акционерным обществом «Корпорация Туризм.РФ».

Андрей Клычков: «Это – важнейший шаг к развитию туристического потенциала Орловщины, к тому, чтобы как можно больше людей узнали об уникальном и самобытном Орловском крае. Ведь всего лишь в 350 километрах от Москвы находится настоящая литературная жемчужина, родина классиков отечественной литературы. Напомню, что в 2021 году Орловская область получила официальный статус «Литературной столицы России».

Фото из аккаунта Андрея Клычков в ВК


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.