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17:02, 13 апреля 2022 года Подписано соглашение между правительством Орловской области и АО «Корпорация Туризм.РФ» Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, сегодня в Москве состоялось подписание соглашения между правительством Орловской области и акционерным обществом «Корпорация Туризм.РФ».



Андрей Клычков: «Это – важнейший шаг к развитию туристического потенциала Орловщины, к тому, чтобы как можно больше людей узнали об уникальном и самобытном Орловском крае. Ведь всего лишь в 350 километрах от Москвы находится настоящая литературная жемчужина, родина классиков отечественной литературы. Напомню, что в 2021 году Орловская область получила официальный статус «Литературной столицы России».

Фото из аккаунта Андрея Клычков в ВК





Орловское Информбюро





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