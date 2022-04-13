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17:11, 13 апреля 2022 года Орловская область может получить полмиллиарда рублей на технопарки На минувшей неделе стало известно, что Минэкономразвития расширило перечень регионов, которые смогут получить субсидию на создание промышленных и технопарков в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (МСП). Как указано в сообщении Минэка, раньше получать субсидии могли только 10 регионов РФ с индивидуальными программами развития. Теперь претендовать на поддержку смогут еще 10 регионов, которые имеют схожие социально-экономические показатели и потенциал для развития обрабатывающих производств и инновационных компаний. В новую десятку вошла Орловская область.





Руководитель регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров подробно рассказал в Корпорации развития Орловской области, являющейся одним из институтов развития региона, о субсидии и о потенциале развития инфраструктуры промышленности нашей области. Главное: Попали в десятку!

Федеральные органы власти, оценив возросший потенциал развития инфраструктуры промышленности Орловской области, приняли решение о включении нас в список регионов - претендентов на получение субсидии до 500 млн рублей на развитие технопарков для малого и среднего предпринимательства. Речь идет как о предприятиях промышленной направленности, так и о предприятиях переработки сельхозпродукции.

Большая заслуга в том, что наш регион включили в эту десятку губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова, его заместителя по планированию, экономике и финансам Вадима Александровича Тарасова, заместителя губернатора, председателя совета директоров Корпорации развития Орловской области Антона Сергеевича Старосельского, руководства и специалистов региональных департаментов экономического развития и инвестиционной деятельности, а также промышленности и торговли. Их слаженная командная работа по увеличению инвестиционного потенциала Орловской области: развитию промышленности, снижению административных барьеров, постоянное расширение перечня мер государственной поддержки позволили нашему региону претендовать на такую значительную федеральную субсидию. Что будет в технопарках?

В основном, это будет различная продукция для машиностроения, в том числе и сельхознаправления: бороны, дискаторы, различное навесное оборудование на комбайны и тракторы и многое другое. Также предполагается, что это может быть широкий ассортимент комплектующих для крупных сборочных производств, так как на сегодняшний день это направление является основополагающим. Как отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме 7 апреля, необходимо активно заниматься импортозамещением, перестраивать логистические цепочки, налаживать связи с потенциальными поставщиками и искать новые рынки сбыта. В Орловской области на сегодняшний день есть хорошие наработки, в частности, в сфере малого и среднего предпринимательства.

Экономическая жизнь кипит в онлайне и оффлайне

По распоряжению губернатора Андрея Евгеньевича Клычкова 31 марта этого года была запущена онлайн-платформа производителей Орловской области. На ней регистрируются предприятия промышленности и агропромышленного комплекса. На этой площадке они указывают как свой основной ассортимент продукции, так и свои технологические возможности. Организации, которые заходят на эту платформу, могут видеть не только готовую продукцию, но и понять заказы на какую контрактную обработку или комплектующие они могут разместить. За две недели эта система уже показала свою эффективность. А на следующей неделе, 21 апреля, департамент промышленности и торговли Орловской области проведет закупочную сессию в очном формате для того, чтобы представители предприятий могли пообщаться друг с другом и с закупщиками крупных корпораций. С нами Ростех и Ростсельмаш

В частности, к орловской платформе уже обратились из тульского филиала корпорации «Ростех». Сейчас ведутся переговоры с АО «Завод специальной техники» во Мценске и рядом других предприятий о том, что наши орловские предприятия будут по заказу тульского филиала «Ростеха» производить различную гражданскую продукцию.

Наряду с «Ростехом» на эту же платформу вышла компания «Ростсельмаш» с тем, чтобы разместить заказы на локализацию различных комплектующих для их продукции. Поскольку сегодня «Ростсельмаш» столкнулся в связи с санкционными ограничениями с тем, что невозможно получить из-за рубежа комплектующие, которые были включены в их конструкторскую документацию. В частности, к нам в регион пришел заказ на ежемесячное изготовление 1000 валов для комбайнов. Этот заказ уже размещен в двух орловских предприятиях.

Центры коллективного пользования. Что это?

Деятельность по обеспечению работой и заказами малого и среднего предпринимательств В Орловской области набирает обороты. Стоит задача сформировать инфраструктуру, создать условия для того, чтобы эти предприятия работали на качественных производственных площадях, задействовали самое современное оборудование и располагали центрами коллективного пользования. Это специальные площадки и сейчас, к примеру, ведется работа с несколькими такими площадками. Речь идет о технопарке «Ломоносов» и индустриальном парке «Инова». Это два существующих проекта. Там уже есть определенные условия и с помощью субсидии их можно будет улучшить. Так же рассматривается проект создания индустриального парка на базе населенного пункта Доброе. Там гринфилфлд и, соответственно, вся работа начнется с нуля.

По итогам конкурсного отбора, который проведет областной департамент экономического развития и инвестиций, определятся управляющие компании. Субсидия как раз выдается управляющим компаниям. И дальше они создают на эти деньги определенные условия для предпринимателей и привлекают их к себе в парк.

Для чего, казалось бы, предприятию менять свою обжитую площадку на площадку технопарка? Проект предполагает - скидки на электричество, улучшенные бытовые условия, снижение затрат на отопление помещений. Такие возможности дает использование энергоэффективных материалов при создании парка. И самое главное, там будут создаваться центры коллективного пользования. Например, предприятию нужно использовать какой-то станок, но используют его там редко, либо 3d сканер, который тоже редко используется, а потому покупать невыгодно. Управляющие компании, анализируя потребность своих резидентов, формируют в своих парках такие центры коллективного пользования.

Ответ на кадровый вопрос

Еще одно важное направление в создании инфраструктуры промышленности – это персонал. Любое новое производство сопряжено с тем, что нужно нанимать сотрудников. У нас в Орловской области уже есть стратегия на ближайшие пять лет по развитию дуального обучения. Это достаточно новая форма профессионального образования, когда студент не так как раньше целый учебный год занимается в колледже, а потом проходит практику на производстве в течение месяца. Тут все иначе. Меняется учебный план, три недели человек обучается в колледже, три недели работает на предприятии, где он закреплен за куратором, который объясняет ему, как пользоваться оборудованием, как работает предприятие в целом и т.д. Эта система образования очень практична. Ведь после завершения обучения такой выпускник техникума - готовый специалист для предприятия. При этом предприятие выполняет определенную социальную функцию. То есть заключается трехсторонний договор, студент получает дополнительную стипендию в течение срока обучения, если учится на «хорошо» и «отлично», получает спецодежду, питание. Два пилотных проекта в Орловской области запускаются с сентября. Первопроходцами решили стать ОСПАЗ и Kerama Marazzi. В следующем году планируем привлечь к проекту и другие предприятия. Таким образом мы создаем кадры с гарантированным трудоустройством для работы в будущих техно- и индустриальных парках уже сегодня.

Подводим итоги

Итак, во-первых, Орловская область в настоящее время поддерживает МСП как будущих резидентов техно- и индустриальных парков через онлайн платформу.

Во-вторых, у нас есть ряд потенциальных площадок под технопарки, которые будут участвовать в конкурсном отборе, а также ведется работа с потенциальными управляющими компаниями парков. Тем, кто победит в конкурсе, мы, профильные департаменты Правительства Орловской области, будем всячески помогать. В случае необходимости вместе доработаем их проекты для того, чтобы они соответствовали не только сегодняшнему дню, но и стратегии развития промышленности в регионе и в стране.

В-третьих, мы планируем создать в результате этой работы эффективные условия для производства - центры коллективного пользования. Для решения этих задач нам и дадут 500 млн рублей, а регион их использует с полной отдачей.





Пресс-служба АО "Корпорация развития Орловской области"





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