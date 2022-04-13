Главная » Новости



18:26, 13 апреля 2022 года В Орле иностранных студентов предупредили о недопущении экстремизма Встреча сотрудников регионального УМВД и студентов прошла в Орловском аграрном госуниверситете.





Сотрудники регионального УМВД провели беседу с иностранными студентами. Темами беседы стали профилактика экстремизма в молодежной среде, в том числе в сети Интернет. Студентам рассказали об ответственности, предусмотренной за преступления данного вида, и разъяснили положения законодательства Российской Федерации.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





Новости СМИ2