Главная » Новости



18:27, 13 апреля 2022 года В Орле на базе центра патриотического воспитания «Патриот-57» открыт пункт сбора помощи для военнослужащих Поддержка военнослужащих жителями нашего региона уже переросла в большую патриотическую акцию. Люди несут предметы первой необходимости, продукты питания и письма. Свои послания военным приготовили и учащиеся Орловской православной гимназии.





Центр помощи военнослужащим в ДК Железнодорожников свои двери открыл всего пару дней назад, однако желающих поддержать защитников уже достаточно. Принимают одежду, средства личной гигиены, продукты питания - консервы, тушенку, чай, кофе, конфеты, сгущенное молоко, но с пометкой «не в стекле», а еще - медикаменты. Центр работу свою ведет без посредников. Военнослужащим все самое необходимое передают лично в руки. Поддержать солдат можно и весточкой с добрым словом.



Никита Клюваев, специалист отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке центра патриотического воспитания «Патриот-57»: «Очень приятно, это как бы весточка из дома, с родной земли. У некоторых ребят даже слезы бывают, побыстрей хотят вернуться домой».

Пишут письма военнослужащим и учащиеся Орловской православной гимназии. Дети даже сочиняют стихи.



Елена Овчинникова, директор Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши: «Совершенно неожиданно 3 класс приносит эти открытки, они даже не собирались их отправлять. Это нам дорого».

Хочется надеяться, что каждая весточка будет поднимать боевой дух и придавать сил тем, кто выполняет боевые задачи, поставленные президентом.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2