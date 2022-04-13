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21:20, 13 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле открыт пункт сбора помощи для военнослужащих. Люди несут предметы первой необходимости, продукты питания и письма.



- Орел - расцветает. В областном центре планируют высадить 70 тысяч цветов.



- Школа имени Каллиникова получила к юбилею новый рояль.



- Более 13 миллионов рублей направят на благоустройство Кривцовского мемориала.



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