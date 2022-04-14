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6:00, 14 апреля 2022 года

Орловцев приглашают принять участие в «Весеннем кубке чистоты-2022»

Эковолонтёрское движение «Чистые игры» объединит этой весной более 65 городов России, чтобы вместе позаботиться о природе.


С 23 апреля по 15 мая в России пройдёт всероссийская акция «Весенний кубок чистоты», приуроченный к конкурсу «Устойчивая Чистота». Конкурс покажет, в каком городе России самое сильное экосообщество.

«Чистые игры» − командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Участники состязаний ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В рамках одной игры собирается от 2 до 5 тонн мусора. Команды-победители, призеры и участники получают памятные награды и ценные призы.

В рамках проводимых мероприятий в Орле и области запланировано 6 эко-квестов «Чистые игры», сообщает информационный портал Орловской области.


фото информационного портала Орловской области




Орловское Информбюро


 
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