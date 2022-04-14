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7:04, 14 апреля 2022 года На Пасху обеспечат безопасность Орловские сотрудники МЧС России проводят инструктажи перед главным христианским праздником.





24 апреля православный мир будет отмечать главный праздник – Воскресение Христово (Пасху). В Пасхальную ночь в храмах будет особенно много прихожан. Здесь будут гореть свечи, а также, по традиции, зажгут благодатный огонь. Сотрудниками МЧС России в преддверии праздничных богослужений организована работа по профилактике возгораний и возникновения происшествий в храмах.



На днях такая профилактическая беседа была проведена для священнослужителей храмов Орловского муниципального округа. Спасатели проверили пути эвакуации и возможность обеспечения свободного доступа к ним, а также наличие и работоспособность автоматической системы сигнализации, первичных средств пожаротушения, исправность электропроводки.



Всего на территории региона располагается 107 храмов, и везде будет проведена профилактическая работа.



Во время Пасхальных богослужений в ночь с 23 на 24 апреля в храмах будут осуществлять дежурство сотрудники территориальных подразделений надзорной деятельности и профилактической работы и пожарно-спасательных частей.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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