Главная » Новости



9:06, 14 апреля 2022 года Стартовал прием заявок на переобучение для безработных и работников, находящихся под риском увольнения Орловцам доступно 30 образовательных программ.







Стартовал прием заявок на переобучение для безработных и работников, находящихся под риском увольнения. Теперь граждане, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения, смогут присоединиться к программам бесплатного переобучения нацпроекта «Демография». Записаться на обучение можно на портале «Работа России».



Обучение будет проходить по востребованным на локальных рынках труда профессиям. Еще на старте обучения работник заключает соглашение с будущим работодателем и образовательной организацией, если он планирует работать по найму, или только с образовательной организацией, если в его планы входит открыть собственный бизнес.



Со списком направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, доступных в регионе, можно ознакомиться при заполнении заявки на обучение на портале «Работа России». Длительность курсов в зависимости от направления составит от 3 недель до 3 месяцев.



Напомним, ранее был открыт прием заявок на обучение:



- для граждан в возрасте 50 лет и старше,

- граждан предпенсионного возраста,

- женщин в декрете с ребенком до 3 лет,

- неработающих матерей с детьми до 7 лет,

- а также для отдельных категорий молодёжи в возрасте до 35 лет.



Обучение в рамках нацпроекта «Демография» бесплатное. Программы отобраны тремя федеральными операторами:



- агентством Ворлдскиллс Россия

- Томским Государственным Университетом

- РАНХиГС при Президенте Российской Федерации



Соискателям Орловской области доступно 30 образовательных программ.



Программы подобраны с учетом востребованности знаний и навыков на локальном рынке труда.



Инфографика портала «Работа России»





Орловское Информбюро





Новости СМИ2