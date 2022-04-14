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9:06, 14 апреля 2022 года

Стартовал прием заявок на переобучение для безработных и работников, находящихся под риском увольнения

Орловцам доступно 30 образовательных программ.


 
Стартовал прием заявок на переобучение для безработных и работников, находящихся под риском увольнения. Теперь граждане, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения, смогут присоединиться к программам бесплатного переобучения нацпроекта «Демография». Записаться на обучение можно на портале «Работа России».

Обучение будет проходить по востребованным на локальных рынках труда профессиям. Еще на старте обучения работник заключает соглашение с будущим работодателем и образовательной организацией, если он планирует работать по найму, или только с образовательной организацией, если в его планы входит открыть собственный бизнес.

Со списком направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, доступных в регионе, можно ознакомиться при заполнении заявки на обучение на портале «Работа России». Длительность курсов в зависимости от направления составит от 3 недель до 3 месяцев.

Напомним, ранее был открыт прием заявок на обучение:

- для граждан в возрасте 50 лет и старше,
- граждан предпенсионного возраста,
- женщин в декрете с ребенком до 3 лет,
- неработающих матерей с детьми до 7 лет,
- а также для отдельных категорий молодёжи в возрасте до 35 лет.

Обучение в рамках нацпроекта «Демография» бесплатное. Программы отобраны тремя федеральными операторами:

- агентством Ворлдскиллс Россия
- Томским Государственным Университетом
- РАНХиГС при Президенте Российской Федерации

Соискателям Орловской области доступно 30 образовательных программ.

Программы подобраны с учетом востребованности знаний и навыков на локальном рынке труда.

Инфографика портала «Работа России»


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