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9:27, 14 апреля 2022 года В Орле из-за непотушенной сигареты едва не сгорела квартира ЧП произошло накануне вечером.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, в одной из квартир дома на улице Комсомольской произошел пожар. Прибывшие пожарные эвакуировали трех человек и спасли двоих. Предположительно, источником пожара стал мусор, который загорелся из-за непотушенной сигареты. На месте работали сотрудники специализированной ПСЧ. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 15 раз, из них 9 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть из которых на тушение мусора и сухой травы, 6 выездов на помощь населению.



Фото из архива ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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