В Орловской области остаются подтопленными три низководных моста

Сотрудники МЧС совместно с администрациями муниципальных образований проводят ежедневный мониторинг паводковой ситуации.

За прошедшие сутки освободился от воды один низководный мост через реку Неручь возле деревни Орловка Залегощенского района.

Сегодня произошло подтопление низководного моста на реке Цон возле поселка Круглый Орловского муниципального округа. Помимо этого на территории области остаются подтопленными еще два низководных моста: через реку Оку в Мценском районе возле деревни Городище, через реку Зушу около села Измайлово Новосильского района. Жизнеобеспечение населения не нарушено, есть объездные пути. Подтопление участков автомобильных дорог и придомовых территорий не зарегистрировано.

По информации Орловского центра в ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках региона.

В случае необходимости обращайтесь в экстренные службы региона по телефонам 01, 101 или 112!

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области