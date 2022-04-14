четверг 14.04.2022 11:46:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:21, 14 апреля 2022 года

В Орле ведется ремонт Карачевского шоссе

Водителям рекомендуют не игнорировать запрещающие знаки и не заезжать на закрытые полосы.


В Орле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведётся комплексное благоустройство трёх объектов улично-дорожной сети. Среди них и Карачевское шоссе, движение по которому в ближайшие две недели будет затруднено. Об этом сообщает администрация города Орла. 
 
Причина – в особой технологии ремонта дорожного полотна. Холодный ресайклинг, или холодная регенерация, позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового полотна.
 
Уже сейчас отдельные участки Карачевского шоссе полностью перекрыты для движения, при этом работы на них не ведутся. Как поясняет администрация города, новому полотну требуются сутки для схватывания. Обильный поток транспортных средств приведёт к тому, что холодный ресайклинг окажется бесполезен.
 
На данный момент на Карачевском шоссе отфрезеровано 6 000 кв. м старого покрытия, уложено 4 500 кв. м нового асфальта и 300 м новых бортовых камней. Подрядчик ООО «Газ Ресурс» приступил и к укладке новой тротуарной плитки.



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.