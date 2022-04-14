В Орле ведется ремонт Карачевского шоссе

Водителям рекомендуют не игнорировать запрещающие знаки и не заезжать на закрытые полосы.

В Орле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведётся комплексное благоустройство трёх объектов улично-дорожной сети. Среди них и Карачевское шоссе, движение по которому в ближайшие две недели будет затруднено. Об этом сообщает администрация города Орла.

Причина – в особой технологии ремонта дорожного полотна. Холодный ресайклинг, или холодная регенерация, позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового полотна.

Уже сейчас отдельные участки Карачевского шоссе полностью перекрыты для движения, при этом работы на них не ведутся. Как поясняет администрация города, новому полотну требуются сутки для схватывания. Обильный поток транспортных средств приведёт к тому, что холодный ресайклинг окажется бесполезен.

На данный момент на Карачевском шоссе отфрезеровано 6 000 кв. м старого покрытия, уложено 4 500 кв. м нового асфальта и 300 м новых бортовых камней. Подрядчик ООО «Газ Ресурс» приступил и к укладке новой тротуарной плитки.