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10:44, 14 апреля 2022 года

Под Орлом при столкновении автомобилей пострадала пятилетняя девочка

Авария произошла 13 апреля в 10:30 на трассе Орел – Тамбов.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», в районе 2 км трассы Орел – Тамбов допустила столкновение с транспортным средством «Шевроле Нива», который следовал впереди в попутном направлении. В результате столкновения «Шевроле» столкнулся с впереди идущим транспортным средством «Ниссан Жук». В результате ДТП водитель и пассажир (девочка 2017 г.р.) автомобиля «Ниссан Кашкай» получили телесные повреждения.
 
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получил травмы.
 
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области



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