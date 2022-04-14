Под Орлом при столкновении автомобилей пострадала пятилетняя девочка

Авария произошла 13 апреля в 10:30 на трассе Орел – Тамбов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», в районе 2 км трассы Орел – Тамбов допустила столкновение с транспортным средством «Шевроле Нива», который следовал впереди в попутном направлении. В результате столкновения «Шевроле» столкнулся с впереди идущим транспортным средством «Ниссан Жук». В результате ДТП водитель и пассажир (девочка 2017 г.р.) автомобиля «Ниссан Кашкай» получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получил травмы.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области