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10:58, 14 апреля 2022 года При выезде на трассу М-2 Крым иномарка врезалась в отечественную легковушку ДТП произошло 13 апреля в 19:40.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, женщина-водитель, управляя автомобилем «Хенде Сантафе», при выезде с второстепенной дороги на трассу М-2 Крым в районе 374 км, допустила столкновение с ВАЗ-21124, который следовал по автодороге М-2 Крым. В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получил травмы. Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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