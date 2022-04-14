Главная » Новости



11:21, 14 апреля 2022 года В Орле продолжает свою работу общественная приемная при департаменте здравоохранения Здесь помогут разрешить конфликт между врачом и пациентом, оказать содействие в получении лекарств, составить документы для обращения в федеральные медцентры. Подробнее в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал сопредседатель общественного совета при департаменте здравоохранения Орловской области Михаил Байбаков.





Уже 2 года в медицинской библиотеке работает общественная приемная, которая создана для помощи пациентскому сообществу. Кем она была создана, и в каких целях? - Три года назад по инициативе сенатора Владимира Круглого, в Орловской медицинской научной библиотеке была создана горячая линия «Онкоконтроль». Мы изучали проблемы онкопациентов и возможности их решения. И за год работы мы осознали, что у нас есть и возможности, и компетенции, и полученные навыки, которые могли бы развернуться в нечто большее. И два года назад была создана действующая рабочая группа и постоянно действующая общественная приемная. Мы пригласили к работе в общественной приемной представителей политических партий, сотрудников ТФОМС и всех заинтересованных лиц. Таким образом сформировалась команда, которая решает проблемы пациентов. Вы занимаетесь только медицинскими вопросами. Чем можете помочь, а что не в вашей компетенции? - К большому сожалению, мы не можем оказать медицинскую помощь, и мы не можем купить лекарства, но мы можем оказать содействие в получении медицинской помощи и лекарств. Мы можем оказать юридические консультативные услуги. Если случаются конфликтные ситуации, берётесь их разрешить, и получается ли? - Да, конфликтные ситуации случаются, их достаточно много, и мы стараемся разобраться в них. Есть вопросы, касающиеся этики, и мы предлагали департаменту здравоохранения на базе лечебных учреждений создать комиссии по этике, которые рассматривали бы случаи нарушения этих норм и направляли неразрешенные или неразрешимые вопросы в общественный совет, где мы уже на более высоком уровне могли принять решения или оказать содействие в их решении. Мы выступаем таким образом медиаторами в решении конфликтов между врачами и пациентами, достигаем договоренностей, которые удовлетворили бы обе стороны. Возникают конфликты в вопросах, связанных с медицинской документацией. Мы помогаем и в этом. Если есть запросы, то помогаем составлять документы, направляемые и в федеральные центры, и в контролирующие инстанции. За время работы приемной какими своими победами вы особенно довольны? - Основная победа это когда пациент получает желаемое. Для этого мы стараемся применить все свои силы и возможности. Основной победой я считаю выстраивание конструктивного диалога с департаментом здравоохранения. Уже длительное время мы с ними работаем, и когда мы видим ответную реакцию и понимание в решении проблем, это вызывает удовлетворение. В вашей общественной приемной недавно проходила встреча главы департамента здравоохранения Станислава Шувалова с онкопациентами и их представителями. Будут ли ещё такие встречи проводиться впредь? - Да, действительно, такая встреча прошла не так давно. Это была первая встреча представителей департамента и пациентского сообщества, и, я думаю, далеко не последняя. Люди услышали ответы на свои вопросы, они получили определенные обещания в решении своих проблем, и теперь ждут реализации данных обещаний. Общественная приемная это некий мостик между пациентом и организацией, к которой есть вопросы. Какие организации участвуют в решении этих вопросов, идут ли они вам навстречу, с кем вы имеете дело и всегда ли находите общий язык? - Да, действительно, у нас получился непосредственный диалог с ТФОМС по вопросам объема и качества оказываемых медицинских услуг и другим сложным индивидуальным вопросам. Мы переадресовываем в ТФОМС эти вопросы, где уже принимаются решения индивидуально. Также у нас неплохо выстроены отношения с МСЭ (медико-социальной экспертизой, прим. ред.), с Фондом социального страхования, были даже вопросы к Пенсионному фонду. Очень радует то, что нам удалось выстроить взаимоотношения с некоторыми федеральными центрами. У нас получалось проведение телемедицинских консультаций, что улучшало процесс выздоровления пациента. Как пациенты могут выйти с вами на связь, и куда они обратиться с проблемами? - Мы идем в ногу со временем – у нас уже существуют аккаунты в сети ВК. Можно также обратиться в общественную приемную через сайт департамента здравоохранения. Есть также дополнительная кнопка 6 на линии 122. Гражданин может обратиться за помощью или с конкретной проблемой, мы обязательно зафиксируем, а дальше будем принимать решение в зависимости от конкретной ситуации.





Елена Литинская





Новости СМИ2