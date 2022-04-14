В Орловской области – 100 новых случаев коронавирусной инфекции

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11:46, 14 апреля 2022 года
В Орловской области – 100 новых случаев коронавирусной инфекцииГоспитализировано 39 человек.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 14 апреля
, за последние сутки в Орловской области выявлено:
- 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;
- госпитализировано 39 человек;
- после выздоровления выписано 347 человек;
- скончались четыре человека.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено:
- положительных тестов на COVID-19 – 110 159;
- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 869.
Орловское Информбюро