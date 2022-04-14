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11:46, 14 апреля 2022 года В Орловской области – 100 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 39 человек.





Стопкоронавирус.рф на 14 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено: По оперативным данным сайтана, за последние сутки в Орловской области выявлено: - 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией; - госпитализировано 39 человек; - после выздоровления выписано 347 человек; - скончались четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе выявлено: - положительных тестов на COVID-19 – 110 159; - количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 869.





Орловское Информбюро





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