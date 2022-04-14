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12:05, 14 апреля 2022 года

Орловец, угрожая металлическим прутом, отобрал у подростка телефон и наушники

В отношении подозреваемого следственными органами регионального СУ СК возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в полицию обратился 17-летний орловец и рассказал, что в сквере Юность к нему подошел неизвестный мужчина, который, угрожая металлическим прутом, похитил у него сотовый телефон и наушники. По словам потерпевшего, сумма причиненного ущерба составила порядка 29 тысяч рублей.
 
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих зданиях, а также детально опросили потерпевшего и возможных очевидцев произошедшего. В результате был установлен подозреваемый - ранее судимый житель Орловского муниципального округа 1988 года рождения.
 
Мужчина признался в содеянном, а также пояснил, что похищенное имущество он реализовал в одном из ломбардов.
 
В отношении подозреваемого следственными органами регионального СУ СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой».
 
Фигурант задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.



Орловское Информбюро


 
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