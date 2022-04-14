Орловец, угрожая металлическим прутом, отобрал у подростка телефон и наушники

В отношении подозреваемого следственными органами регионального СУ СК возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в полицию обратился 17-летний орловец и рассказал, что в сквере Юность к нему подошел неизвестный мужчина, который, угрожая металлическим прутом, похитил у него сотовый телефон и наушники. По словам потерпевшего, сумма причиненного ущерба составила порядка 29 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих зданиях, а также детально опросили потерпевшего и возможных очевидцев произошедшего. В результате был установлен подозреваемый - ранее судимый житель Орловского муниципального округа 1988 года рождения.

Мужчина признался в содеянном, а также пояснил, что похищенное имущество он реализовал в одном из ломбардов.

В отношении подозреваемого следственными органами регионального СУ СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой».

Фигурант задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.