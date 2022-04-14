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12:47, 14 апреля 2022 года

Как жители Дмитровска оказали помощь военнослужащим. Подробности

В минувшие выходные эта история облетела всю страну. Съемочная группа ГТРК «Орел» познакомилась с теми, кто оказал помощь военным. Свою помощь и поддержку оказывают и в Кромах.


Кадры встречи военных и жителей Дмитровска облетели все социальные сети. Люди передавали военнослужащим, следующим к месту несения службы, продукты питания и предметы первой необходимости. Чтобы поддержать ребят, жители района вынесли на улицы флаги. Главным пожеланием солдатам было вернуться домой целыми и невредимыми. 
 
Небольшой город Дмитровск во время Великой Отечественной на себе познал все тяготы войны. Сегодня Дмитровск объединился, чтобы больше такого не допустить. История того дня, когда через городок продвигалась колонна, начинается с Егора Мигунова. Он работает в дорожной службе. Проводя обход, заметил военную машину, которая отстала от своих. Проехать мимо он просто не смог. 
 
Егор Мигунов, работник дорожной службы: «Остановились, спросил, какие нужно вещи и с чем помочь. Солдаты нам сказали, какие нужны инструменты. И я отвез им инструмент и продукты питания, консервацию».
 
Как оказалось, это не единственная история. На центральной улице мы встретили ребят, которые тоже рассказали, как увидели машину и решили помочь. По счастливой случайности, оказалось, что именно эти парни работают механиками. За пару часов поставили в строй расчет. 
 
Александр Сурницкий, житель Дмитровского района: «У них сломался задний мост, средний редуктор заклинил. Решили помочь, потому что сами служили и знаем, как это».
 
На самом деле наши солдаты скромные, уверяют очевидцы. Сначала все отказываются от помощи, но дмитровцы на своем стоят до последнего. 
 
Виктор Слизовский, житель Дмитровского района: «Подъезжаю к этому КАМАЗу, там уже порядка десяти машин стоят - молодые ребята, женщины. Женщины кормят солдат, ребята бортируют колеса, работает генератор, сварка, болгарка - весь инструмент был, который нужен».
 
Не отказала в помощи военнослужащим и Мария Аллилуева. Женщина пригласила их в дом, вместе с дочерью накрыли на стол. Теперь солдаты присылают им слова благодарности за помощь и поддержку.
 
Жители Дмитровска организован штаб помощи военнослужащим, собирают продукты, лекарства, воду, носки. И все это от чистого сердца, их об этом никто не просил. Местные здесь это считают своим долгом. 
 
Ирина Романенко, жительница Дмитровского района: «Вкладываем в письма от школьников свои записки, пишем номера телефонов. Ребята, по возможности, отзваниваются или пишут сообщения: «Вернемся с победой! Спасибо всем, кто помогает»». 
 
В Кромском районе тоже про своих не забывают. На кафе в центре города табличка: «Военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, обслуживаем бесплатно вне очереди». Тут уверяют: накормить военнослужащего Армии России здесь за честь. 
 
Татьяна Смагина, директор кафе «Лакомка»: «Мы работаем уже 18 лет, у меня самой два сына. И чем мы можем помочь ребятам, которые едут туда? Только что покормить. И мы решили хоть что-то сделать полезное».
 
Защитникам Родины нужен надежный тыл. И как доказали Дмитровск и Кромы, они, пусть и маленькие, но сильные точки на карте огромной и единой страны.


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Всеволод Трифонов


 
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