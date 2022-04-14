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13:07, 14 апреля 2022 года Глава Железнодорожного района Орла открыт для общения Жители могут написать Максиму Барбашову на электронную почту.





Как сообщили в городской администрации, главы Железнодорожного района Орла Максима Барбашова появился электронный почтовый ящик, куда каждый из 60 тысяч жителей может обратиться со своим вопросом. Максим Барбашов: «Мы открыты для общения с горожанами, однако, по сложившейся традиции, они обращаются либо к мэру Орла Юрию Николаевичу Парахину, либо в администрацию Орла, либо и вовсе к губернатору Орловской области Андрею Евгеньевичу Клычкову. Мы бы хотели напрямую получать сигналы от жителей, вести с ними прямой диалог. Не важно, будут ли их вопросы касаться вывоза мусора, ремонта дорог, каких-то разногласий с управляющими компаниями – мы ждём обратной связи от населения Железнодорожного района».



Иные каналы связи с администрацией Орла продолжают работать в прежнем формате.



Фото: официальный сайт администрации г. Орла Жителям района предлагают присылать обращения на электронную почту: glava-gd@yandex.ru Иные каналы связи с администрацией Орла продолжают работать в прежнем формате.Фото: официальный сайт администрации г. Орла





Орловское Информбюро





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