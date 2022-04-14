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13:58, 14 апреля 2022 года

Военнослужащие благодарят орловских школьников за письма с поддержкой

Об этом сообщил в своих интернет-аккаунтах губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Глава Орловской области сообщил о видео, в котором военнослужащие благодарят орловских школьников за письма с поддержкой.
 
Андрей Клычков: «Вот такое видео с благодарностью я получил от бойцов Орловской Росгвардии, участвующих в спецоперации на Украине. Военнослужащие говорят спасибо орловским школьникам за письма и пожелания, за патриотизм и поддержку. В качестве благодарности за теплые слова наши спецназовцы своими руками смастерили танк из дерева как пожелание детям, чтобы в их жизни были только игрушечные танки. Спасибо бойцам за их мужество и героизм, решительность и отвагу. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми! Мы вас ждём!».



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