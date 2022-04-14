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15:44, 14 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Поддержим наших! Как райцентры Орловщины встречают и провожают российских солдат.



- Новый облик для парка: благодаря нацпроекту в Мценске реконструируют самое популярное место отдыха.



- Орловчанка собрала сотни старинных экспонатов в одну большую коллекцию.



- В Орле существенно превышен эпидпорог по ОРВИ.



- Автопарк для самых маленьких. Мценский предприниматель не просто показал коллекцию детских педальных автомобилей, но и разрешил на них покататься.



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