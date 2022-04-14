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15:45, 14 апреля 2022 года Орловские предприятия просят снижения некоторых видов налогов и помощи в освоении новых рынков сбыта Предложения рассмотрели депутаты облсовета на заседании комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту.





Орловские предприятия озвучили желаемые меры поддержки в условиях санкций. Производственники уверены, что их позиции укрепит снижение размеров транспортного налога для большегрузов, земельного налога и налога на имущество. Также они рассчитывают на снижение стоимости электроэнергии, тарифов на воду и канализацию, а также на работы по подключению к сетям. Помимо этого, предприятия хотят помощи в выходе на китайский рынок.



Сергей Кутенёв, председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту Орловского областного совета народных депутатов: «Рассмотреть возможность создания торгового представительства на территории Китайской Народной Республики, обеспечивающего логистическую, информационную, коммуникационную и иную поддержку промышленных предприятий. Снизить тарифы естественных монополий, снять ограничения для градообразующих предприятий на получение льгот в рамках ТОСЭР в моногородах».

После обсуждения депутатами было принято решение доработать данный документ и обсудить его на ближайшем заседании комитета.



Кстати, новые территории для экспорта некоторые предприятия уже осваивают. Так, Знаменский СГЦ будет поставлять свою мясную продукцию в Узбекистан. И это не единственная страна, где ждут произведенного на Орловщине. Произведенные в нашем регионе свинину, сырьё, готовую продукцию и субпродукты закупают также Монголия, Куба, Вьетнам, Гонконг и страны евразийского экономического союза. Активно поставки ведутся и на территорию Казахстана. В прошлом году сюда отправили 6,5% продукции от общего реализованного объёма.





Орловское Информбюро





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