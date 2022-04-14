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16:01, 14 апреля 2022 года

Мемориальное место в урочище Царёв Брод благоустроят

Мемориальный камень и поклонный крест установлены у поселка Орлик в память о событиях 1615 года.


В урочище Царев Брод 6 сентября 1615 года произошло уникальное сражение, в ходе которого 600 русских воинов сдержали трехтысячное польское войско. В честь этого события был установлен мемориальный камень и поклонный крест. Сейчас это место нуждается в благоустройстве.

Предполагается, что место вокруг памятного знака будет выложено плиткой двух цветов, будут высажены деревья, установлены скамейки, а к поклонному кресту будут вести ступеньки. Кроме того, данный памятный знак должен быть включён в соответствующий реестр.

Как отмечает сайт Орловского облсовета, эта идея уже включена в программу наказов избирателей.

Фото пресс-службы Орловского областного совета народных депутатов


Орловское Информбюро


 
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