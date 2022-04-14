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16:27, 14 апреля 2022 года

Новые образовательные стандарты в школах: важное для детей, родителей и учителей

Переход на новые ФГОС предполагает введение новых требований.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – в Министерстве просвещения рассказали, что изменится в школьной программе при переходе школ на новые федеральные государственные образовательные стандарты. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, новые стандарты не предполагают введения новых предметов или отмены существующих.
 
В новых ФГОС сформулированы определённые требования к предметам всей школьной программы каждого уровня. Также туда добавлено личностное развитие ребят – духовно-нравственное, трудовое, экологическое, эстетическое. В новых ФГОС конкретизируется содержание изучаемых предметов. Установлены требования по конкретным предметам при их углубленном изучении. К примеру, по предмету «Математика» будут учитываться все достижения, включая курсы «Алгебра», «Геометрия» и др., как объяснил Кравцов.
 
Таким образом, суть нового документа в том, чтобы уточнить требования к каждой дисциплине школьной программы и определить перечень знаний и навыков, которые должны освоить дети в ходе обучения.
 
Ранее в Министерстве просвещения сообщили о том, что в школах России собираются массово вводить обновлённые федеральные образовательные стандарты. Прежде всего, это коснется 1-8 классов. В соответствии с новыми стандартами обучение начнётся во всех образовательных организациях 1 сентября 2022 года, в первом и пятом классе – обязательно. Но мы будем просить образовательные организации более массово переходить на обновленные ФГОС, а конкретно с первого по восьмой классы», так заявили в ведомстве.
 
Для колледжей тоже разработали новые образовательные стандарты. Согласно документу, у студентов СПО будет больше времени на практику. Кроме того, они смогут выбирать дополнительные квалификации, а также учиться по сокращенным программам. Например, для рабочих профессий срок обучения будет составлять до 2 лет, а для более технологичных специальностей – до 3 лет.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС


 
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