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16:33, 14 апреля 2022 года Жительница Ливенского района осуждена за убийство Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев, с отбыванием в исправительном учреждении общего режима.





Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, 52-летняя жительница Ливенского района осуждена за убийство мужа. Преступление было совершено 27 декабря 2021 года в одном из домов в селе Никольское. Супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, и в ответ на оскорбление женщина ударила своего мужа ножом в грудь. Мужчина скончался в тот же день в лечебном учреждении.



Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев, с отбыванием в исправительном учреждении общего режима.





Орловское Информбюро





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