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17:58, 14 апреля 2022 года Ведется прием заявлений от детей-сирот на получение жилищного сертификата Заявления принимаются до 1 мая 2022 года.





Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области ведет прием заявлений на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам и лицам из их числа. Заявления принимаются до 1 мая 2022 года.

На получение сертификата могут претендовать сироты, достигшие 23-х лет, подлежащие обеспечению жильем в Орловской области. Жилое помещение может быть приобретено в любом муниципальном образовании Орловской области по выбору владельца сертификата.



Финансовое обеспечение жилищных сертификатов будет производиться за счет областного бюджета из расчета 33 кв.м общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения по Орловской области, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на квартал, соответствующий дате подачи заявления лицом из числа детей-сирот о предоставлении выплаты.



Выдача жилищного сертификата осуществляется при соблюдении заявителем следующих условий:



- достижение заявителем возраста 23 лет;



- заявитель включен в список;



- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;



- не состоит на учете в организациях системы здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма, наркомании;



- отсутствие вступившего в законную силу решения суда об ограничении заявителя в дееспособности или признании недееспособным;



- заявитель непрерывно в течение не менее 12 месяцев на дату подачи заявления осуществляет трудовую или служебную деятельность, либо деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя или получает образование в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения. Действие настоящего подпункта не распространяется на неработающих трудоспособных заявителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом;



- отсутствие судебного спора с органом местного самоуправления



муниципального образования Орловской области или судебного решения об обеспечении жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма, за исключением случая заключения мирового соглашения.



Срок действия жилищного сертификата составляет три месяца с даты выдачи, указанной в жилищном сертификате. Заявления принимаются до 1 мая 2022 года.



Для определения права на получение жилищного сертификата заинтересованных лиц из числа детей-сирот можно обратиться по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д. 45, каб. 61.



Консультацию по данному вопросу также можно получить по номерам телефонов: (4862) 598-831; 598-832 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.





Орловское Информбюро





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