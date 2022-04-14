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18:42, 14 апреля 2022 года Памяти Егора Канатникова 19-летний орловец погиб во время спецоперации на Украине. Корреспондент ГТРК «Орел» Мария Семак встретилась с семьей Егора, его учителями и одноклассниками. О том, каким они его запомнили, – в нашем сюжете.





19-летний орловец Егор Канатников погиб, выполняя свой воинский долг, во время спецоперации на Украине, под минометным огнем, помогая товарищу покинуть место обстрела. Егор Канатников был награжден Орденом Мужества.



Родные Егора рассказывают, каким добрым и отзывчивым он был, с детства защищал тех, кто слабее. Профессию военного выбрал еще школьником. И не отступил от своего решения.



Марина Тиманькова, мама Егора Канатникова: «Как только он оказался в армии, с первых дней, он говорил мне о том, что хочет подписать контракт. Я его поддерживала в этом и говорила, что так нужно».

В семье - еще трое детей. Близнецам - Дане и Ване по шесть лет. Маше - 11. Она ходит в ту же школу №50, в которой учился Егор. И там и учителя, и одноклассники помнят его открытым, улыбчивым и неунывающим парнем.



В школе есть своя Аллея воинской славы, и теперь здесь - на один портрет больше.





Мария Семак





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