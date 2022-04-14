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18:46, 14 апреля 2022 года Увеличилось число предприятий – участников Союза «Орловская торгово-промышленная палата» Как заявить о себе и найти партнёров в условиях импортозамещения? О новой платформе для производителей Орловской области, о существующих мерах поддержки и развития бизнеса – в материале корреспондента ГТРК «Орел» Анны Вайсергисер.





Помощь в развитии, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, поиск деловых контактов и новых форм развития бизнеса – далеко не все причины, по которым предприниматели решили встать в один строй с теми, кто уже в Торгово-промышленной палате Орловской области.



Сергей Башкатов, генеральный директор ООО «АМА продакшн»: «Нынешние реалии, как раз вот эти экономические, политические, они открывают очень большие возможности для членов Орловской Торгово-промышленной палаты».

На очной встрече новых членов каждый смог рассказать о своем деле. Общение с руководителями разных предприятий - возможность заявить о себе.

Елена Бунакова, индивидуальный предприниматель: «Во-первых, информационная база, во-вторых, действительно общение в сфере предпринимателей, и третий момент - здесь энтузиазм, здесь есть такая психологическая вещь, которая заставляет тянуться друг за другом».

Говорили и о новой платформе, которую разработали для тех, кто в бизнесе. Она набирает обороты, помогая предприятиям, которые ищут пути импортозамещения обрести партнеров - как на своей земле, так и на межрегиональном уровне.



Светлана Ковалева, президент Союза «Торгово-промышленная палата Орловской области»: «Конечно, это кооперационные цепочки внутри региона, то есть рост количества продаж. Второе - это информационная поддержка, и третий, очень важный аспект,- взаимодействие с нашей властью, со всеми ее проявлениями».

На этой встрече список членов ТПП пополнился на 12 предприятий. Всего в нем более трехсот участников.





Анна Вайсергисер





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