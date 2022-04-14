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18:55, 14 апреля 2022 года Орловчанки успешно преодолели групповой этап финала Первой лиги по мини-футболу Итоговый турнир сезона проходит в эти дни в Орле.





В Орле в эти дни проходит финал Первенства Первой лиги по мини-футболу среди женских команд. В стартовой встрече футболистки «ОрелГУ-Русичи» обыграли калининградскую «Альфа-09» со счетом 8:0. Сегодня орловчанки также были сильнее сборной Кубанского государственного университета. Итог встречи 3:0 в пользу хозяек площадки.



Сергей Акулов, главный тренер ЖФК «ОрелГУ-Русичи»: «У нашего соперника есть очень хороший состав, есть очень мастеровитые игроки, которые даже были у нас на просмотре. Игра была интересная, игра была вязкая. Не все у нас получалось, нам хотелось большего».

Наша команда успешно вышла из группы и уже завтра сыграет в рамках плей-офф с калужской «Никой». Игра начнется в 14:45 на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С. Тургенева. Вход для зрителей свободный, заполняемость трибун - не более 50%. Соблюдается масочный режим.





Анастасия Дорохова





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