Главная » Новости



19:14, 14 апреля 2022 года В Орел приедут «Ночные волки» Визит байкеров запланирован на 4 мая.





Орел посетят представители байкерского объединения «Ночные волки». Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин в рамках прямого эфира в социальных сетях. Визит запланирован на 4 мая. Юрий Парахин пригласил всех орловских мотоциклистов принять гостей. В программе визита – мотопробег и памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. О времени и месте встречи Юрий Парахин обещал рассказать отдельно.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2