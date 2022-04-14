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19:26, 14 апреля 2022 года Юрий Парахин предложил включить в «Бессмертный полк» орловцев, погибших на Украине Предложение озвучено в рамках прямого эфира в социальных сетях.





Сегодня в рамках прямого эфира в социальных сетях Юрий Парахин коснулся темы предстоящего празднования Дня Победы. Среди прочего было отмечено, что акция «Бессмертный полк» пройдет в оффлайн-режиме. Мэр предложил наряду с воинами, павшими в годы Великой Отечественной войны, включить в «Бессмертный полк» орловских солдат, погибших в рамках спецоперации на Украине, среди которых Егор Канатников и Никита Матюшин.





Анастасия Дорохова





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